«На пяточках растут волосики»: космонавт о реации организма на невесомость Космонавт Рязанский рассказал, что у космонавтов в невесомости появляются волоски на пятках

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Космонавт-испытатель Сергей Рязанский

Герой России, космонавт-исследователь и космонавт-испытатель Сергей Рязанский рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что во время длительных полетов на пятках появляется волосяной покров. По его словам, это происходит из-за невесомости, так как в таких условиях космонавты не ходят, грубая кожа становится мягкой, как у младенца, и начинают пробиваться волоски.

Очень смешно — на пяточках вырастают волосики. Ты перестаешь ходить, толстая кожа слетает и становится розовой, как пяточки у младенца, и вырастают волосики, — сказал Рязанский.

Рязанский также добавил, что из-за невесомости у космонавтов растягивается позвоночник, и они возвращаются на землю на несколько сантиметров выше. Он отметил, что во время пребывания на МКС становится похож на пьющего человека.

Происходит перераспределение крови в организме. У нас в нормальной жизни кровь депонирована в нижней части тела. Если посмотреть на космонавта, такое ощущение, что он беспробудно бухал две недели: опухшая физиономия, узкие глазки. Все от того, что жидкость поднялась наверх, — сказал Рязанский.

В заключении космонавт добавил, что помогают сохранять «человеческий вид» ударные физические нагрузки. Именно они позволяют крови распределиться обратно.

Ранее Герой России летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал NEWS.ru, что кандидаты к полету на МКС проходят жесткую подготовку. Каждый экзамен нужно сдать либо на 4, либо на 5. Две оценки «удовлетворительно», получаемые подряд, ставят под сомнение профпригодность такого кандидата.