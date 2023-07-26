Стало известно, о чем космонавты разговаривают друг с другом Космонавт Рязанский рассказал, что говорит с коллегами о женщинах, машинах и политике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рязанский

Герой России, космонавт-исследователь и испытатель Сергей Рязанский в интервью NEWS.ru рассказал, что предпочитает разговаривать с коллегами на привычные темы. Он добавил, что политика обсуждается только в случае, если нет существенных разногласий.

Мы — обычные люди, поэтому обсуждаем обычные вещи. А что обычно обсуждают мужики? Женщин, машины, спорт, политику иногда, если мы понимаем, что это никого не будет задевать, — пояснил Рязанский.

Он добавил, что всегда оценивает, можно ли обсуждать ту или иную тему с коллегами. Если космонавты понимают, что придерживаются кардинально разных позиций, они нивелируют споры, чтобы не испортить друг другу настроение горячими спорами.

Но если нормально человек относится, уважительно к твоей точке зрения, почему бы и нет, можно и пообсуждать, — пояснил космонавт.

Также он рассказал, что на борту МКС употребляют в пищу сублиматы, которые разбавляют водой перед употреблением. Рязанский подчеркнул, что тюбики с едой остались в прошлом.

В июле стало известно, что ряды кандидатов в космонавты могут пополнить до пяти новых специалистов. Об этом сообщал летчик-космонавт Андрей Борисенко. При этом точное количество будет определяться в зависимости от долгосрочного расписания полетов.