Космонавт Рязанский рассказал о спорте в условиях невесомости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рязанский

Занятия спортом в условиях невесомости отличаются от тренировок на Земле, рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru Герой России космонавт-исследователь Сергей Рязанский. Он пояснил, что занимаясь, к примеру, на велотренажере, космонавты крутят педали не только ногами, но и руками. Это необходимо для развития плечевого пояса и выносливости, подчеркнул он.

По словам Рязанского, одним из основных видов спорта во время нахождения на МКС является бег по дорожке. Такая нагрузка позволяет организму поддерживать себя в хорошем состоянии. Для бега на станции существует специальный тяжелый жилет, вес которого регулируется. Именно он, как считает Рязанский, позволяет преодолевать невесомость во время «космической пробежки».

Есть очень хороший массивный силовой тренажер у наших американских коллег, называется Ared. Можно пожать штангу, поделать приседания. Пристегиваться к нему иногда тоже надо, но, в принципе, там сделана такая конструкция, что тебя фактически зажимает между штангой и платформой. Ну и, соответственно, ты с ней приседаешь, — рассказал космонавт.

Рязанский подчеркнул, что в условиях невесомости необходимо заниматься спортом каждый день. Физические нагрузки позволяют избежать мышечной атрофии и держать давление в норме.

Ранее летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал, что на Земле никто не испытывает такие перегрузки, как космонавты при тестировании в центрифуге. Максимальная перегрузка составляет восемь единиц. Борисенко добавил, что тест в центрифуге является ежегодным испытанием, которое проходят все действующие космонавты и кандидаты.