Космонавт Борисенко рассказал об уникальных перегрузках в центрифуге Космонавт Борисенко: на Земле никто не испытывает такие перегрузки, как космонавты в центрифуге

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Никто на Земле не испытывает такие перегрузки, как космонавты при тестировании в центрифуге, рассказал NEWS.ru герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко. По его словам, в этот момент будущий исследователь испытывает особые ощущения.

Это особые ощущения, максимальная перегрузка 8 единиц, на Земле ее мало, кто испытывает, кроме космонавтов. Может быть, летчики иногда, но у них перегрузки по-другому направлены. У космонавтов перегрузки направлены голова-грудь-спина, у летчиков: голова-таз. Кроме космонавтов такие перегрузки не испытывает на Земле никто, — объяснил Борисенко.

Он добавил, что тест в центрифуге является ежегодным испытанием, которое проходят все действующие космонавты и кандидаты. По словам Борисенко, каждый сам для себя определяет, что сложное ли оно.

Если говорить про меня, то для меня это было любимое испытание на протяжении всего моего пребывания в отряде космонавтов, — поделился летчик.

Ранее Борисенко рассказал, что кандидаты к полету на МКС проходят жесткую подготовку. По его словам, легких тестов для будущих исследователей нет, а каждый экзамен нужно сдать либо на «4», либо на «5» — две оценки «удовлетворительно», получаемые подряд, ставят под сомнение профпригодность такого специалиста.