Герой РФ рассказал, сколько россиян могут стать кандидатами в космонавты Летчик Борисенко: ряды российских космонавтов могут пополнить еще пять человек

Фото: Роскосмос

В ближайшее время ряды кандидатов в космонавты могут пополнить до пяти новых специалистов, рассказал в комментарии для NEWS.ru Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко. При этом точное количество будет определяться в зависимости от долгосрочного расписания полетов.

Конкурс достаточно серьезный. Могут отобрать три-четыре-пять человек. Количество кандидатов определяется текущими потребностями на будущее, так как существует план полетов в космос на длительную перспективу, — рассказал он.

Комментируя сообщение Роскосмоса о начале четвертого открытого набора в отряд космонавтов, Борисенко назвал это стандартной процедурой. В 2023 году как раз завершился предыдущий курс подготовки, а значит пришло время искать новых кандидатов.

При этом он подчеркнул, что завершение подготовки не означает скорой отправки в космос. Ждать первого полета приходится не менее пяти лет.

Ребята, которые сейчас выполняют первый полет, их набрали десять лет назад, — заметил Борисенко.

Он также высказался о критериях отбора космонавтов. Как утверждает летчик, требования «не ужесточаются, а уточняются». По сути, за последние два набора они практически не изменились.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил о планах запустить посадочную станцию «Луна-25» на спутник Земли. По задумке, аппарат посадят в районе Южного полюса, чего прежде еще не происходило.