«Космонавты больше не едят из тюбиков»: Рязанский о питании на МКС Космонавт Рязанский заявил о большой популярности русских супов и консервов на МКС

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Космонавты употребляют в пищу сублиматы, которые разбавляют водой перед употреблением, сообщил в интервью NEWS.ru Герой России, космонавт-исследователь и космонавт-испытатель Сергей Рязанский. Он подчеркнул, что тюбики с едой остались в прошлом

Космонавт отметил, что в сублимированном виде на МКС представлены салаты, супы, творог и другие блюда. Кроме того, популярностью пользуются консервы, каждая из которых — это готовый обед. Например, цыпленок с овощами или гречка с мясом. Он также подчеркнул, что у представителей разных стран отличаются рационы.

Рационы сильно отличаются. Вот с нами летал японский астронавт, у него были введены специальные какие-то японские супы из водорослей. Жуткая гадость, но при этом японец их безумно любил. У американцев, например, вообще нет супов. У них очень много пирожных, печенек, соков, — рассказал космонавт.

По его словам, у коллег из США есть даже вакуумированный стейк. Рязанский добавил, что космонавты обмениваются продуктами друг с другом. Рязанский отметил, что иностранные коллеги очень любят русские супы.

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко ранее рассказал о нагрузках в центрифуге. По его словам, это особые ощущения, которые на Земле мало кто испытывает. При этом он добавил, что действующие космонавты и кандидаты проходят тесты на центрифуге ежегодно.