«Как в последний бой»: космонавт о подготовке кандидатов к полету на МКС Космонавт Борисенко рассказал, что кандидаты к полету на МКС проходят жесткую подготовку

Фото: Роскосмос

Кандидаты к полету на МКС проходят жесткую подготовку, рассказал NEWS.ru герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко. По его словам, легких тестов для будущих исследователей нет, а каждый экзамен нужно сдать либо на «4», либо на «5» — две оценки «удовлетворительно», получаемые подряд, ставят под сомнение профпригодность такого кандидата.

Каждый космонавт сам для себя определяет, что для него было самым сложным. Легких тестов у нас нет. Каждый экзамен нужно сдавать — как в последний бой идти. Нужно получить либо «4», либо «5». Две тройки подряд ставят под вопрос профессиональную пригодность будущего космонавта. Прецеденты есть, когда людям приходилось уходить — не выдержали уровня требований, — рассказал Борисенко.

Как объяснил Борисенко, зачастую от момента отбора космонавтов до первого полета в космос проходит пять-шесть лет минимум. По его словам, людей, которые сейчас выполняют первый полет, набрали 10 лет назад.

Можно сказать, что они ничего не умеют и тестов не проходили. Те пять-шесть лет от набора до первого полета дает косвенное понимание объема тренировок и экзаменов, тренингов, которые необходимо пройти будущему космонавту. Хотел бы уточнить — речь идет о профессиональных космонавтах, а не о туристах, — объяснил космонавт.

Ранее глава корпорации Роскосмос Юрий Борисов сообщил, что корпорация намерена запустить автоматическую посадочную станцию «Луна-25» на естественный спутник Земли после 46-летнего перерыва. В рамках миссии предполагается посадка аппарата в районе Южного полюса, чего еще ранее не осуществляла ни одна страна.