«Человечество готово лететь на Марс»: Рязанский о будущем в космосе Космонавт Рязанский: полет на Марс должен быть «проектом человечества»

Фото: CHROMORANGE / Knut Niehus/Global Look Press

Герой России космонавт-испытатель Сергей Рязанский заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что чисто теоретически и технически человечество уже сегодня готово лететь на Марс. При этом он отметил, что сейчас нельзя прогнозировать реализацию таких программ, поскольку в мире наблюдается большая турбулентность.

Мы сможем, у нас уже были полеты по году, по полтора года пребывания человека в космосе. Поэтому понятно, что с человеком будет и как его поддерживать. Значит, мы сможем слетать туда и вернуться обратно, — сказал космонавт.

Рязанский также добавил, что такие полеты необходимо готовить в условиях тесного взаимодействия с другими странами.

Такие грандиозные полеты не должны быть полетом китайца, американца или русского. Когда ты смотришь из космоса на Землю, ты понимаешь, что видишь не школьный глобус — границ нет. Вообще, сама планета — это большая международная космическая станция, несущаяся в космосе. Все мы — большой экипаж, но только не понимаем этого. Не понимаем, что нам вместе стоит заботиться о своей космической станции и друг о друге, — подчеркнул Рязанский.

По мнению космонавта, подобные полеты должны быть «проектами человечества». Он предложил предусматривать количество полетов космонавтов тех или иных государств соразмерно вкладу, внесенному той или иной страной в проект.

Ранее Рязанский рассказал, что предпочитает разговаривать с коллегами на привычные темы. Политика обсуждается только в случае, если нет существенных разногласий. По его словам, если космонавты понимают, что придерживаются кардинально разных позиций, они нивелируют споры, чтобы не испортить друг другу настроение горячими дискуссиями.

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