Египетская авиакомпания Red Sea Airlines объявила о приостановке полетов в Москву почти на две недели. Свое решение перевозчик объяснил «производственной необходимостью». Что делать российским туристам?
Авиакомпания уведомила Росавиацию о приостановке полетов на период с 8 по 17 сентября. В качестве причины названа производственная необходимость. Это произошло после того, как Red Sea Airlines почти двое суток не могла обеспечить перевозку российских туристов по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва и обратно из-за неисправности самолета.
«Это связано с тем, что в парке авиаперевозчика имеется всего два воздушных судна», — заявили в Росавиации.
Почему россияне не могут вылететь из Египта
Проблема с вылетом из Шарм-эш-Шейха начались у российских туристов 5 сентября. Они провели более двух суток в ожидании своего самолета. Полет неоднократно переносили.
Авиакомпания Red Sea Airlines смогла устранить неисправности воздушного судна только 7 сентября, после чего приступила к выполнению рейсов. Ожидавшие вылета из Египта российские туристы были доставлены в Москву.
Однако под приостановку работы египетской компании попадают оставшиеся в Шарм-эш-Шейхе туристы с вылетом до 17 сентября.
В Росавиации обратили внимание, что претензионное обращение к перевозчику о праве на денежную компенсацию морального вреда, установление степени его вины и иных обстоятельств, необходимых для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой ответственности, возможны только через суд.
Как туроператор предлагает решить проблему россиянам
Компания «Интурист» сообщила NEWS.ru, что предоставит несколько решений возникшей на фоне отмены полетов ситуации клиентам, которые приобрели путевки с перевозкой авиакомпанией Red Sea Airlines.
«Всем туристам, которые приобрели пакетный тур по линии „Интуриста“ с перевозкой авиакомпанией Red Sea Airlines с вылетом 8 сентября, предлагаются следующие варианты решения ситуации: полный возврат денежных средств, перенос денежных средств на туры на других авиаперевозчиках либо на туры на другие направления», — отметили в компании.
Вынужденно находящимся в Шарм-эш-Шейхе туристам продлили проживание в отеле. Им будет предоставлен альтернативный вылет в Москву.
Что намерена предпринять Росавиация
Федеральное агентство воздушного транспорта также намерено собрать оперативное совещание по вопросу обеспечения перевозки россиян, находящихся в Шарм-эль-Шейхе и планирующих перелет в Египет.
Росавиация дала Red Sea Airlines указания принять необходимые меры, чтобы намеревавшиеся вылететь в Москву пассажиры были обеспечены едой, напитками и гостиницами для ночлега за счет компании.
«Авиакомпания готова перенести дату поездки пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю. В случае отказа пассажира от авиаперелета перевозчик компенсирует стоимость билета в полном объеме», — сообщило ведомство в Telegram-канале.
Какие права есть у пассажиров
При отмене рейса авиакомпания по договору обязана доставить пассажира в исходную точку — туда, откуда он приехал изначально.
«Если ожидание вылета затянулось на четыре часа, пассажиров необходимо обеспечить горячим питанием и делать это далее каждые шесть часов днем и восемь ночью. При задержке более восьми часов днем и шести ночью пассажиры вправе потребовать размещение в гостинице и трансфер до нее и обратно», — заявил РИА Новости гендиректор юридического агентства «Персона грата» Георгий Мохов.
Если в результате задержки вылета турист опаздывает на стыковочный рейс, авиаперевозчик обязан доставить пассажира в пункт назначения следующим самолетом. Однако, если билеты приобретались отдельно на разные сегменты полета, убытки несет турист.
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