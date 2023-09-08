Названа причина приостановки полетов из Египта в Москву «Интурист»: Red Sea Airlines приостановила рейсы в Москву по техническим причинам

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Компания «Интурист» получила уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене полетной программы по маршруту Москва — Шарм-эль-Шейх — Москва 8 сентября по техническим причинам, сообщили NEWS.ru в пресс-службе туроператора. Находящимся в Шарм-Эль-Шейхе пассажирам продлят проживание в отелях и предоставят альтернативный вылет в столицу России.

Компания «Интурист» получила уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене полетной программы по маршруту Москва — Шарм-эль-Шейх — Москва 8 сентября по техническим причинам, — рассказали в пресс-службе компании.

В туроператоре сообщили, что всем туристам на выбор предлагаются полный возврат денежных средств или перенос денежных средств на туры на других авиаперевозчиках, либо на туры на другие направления. О последующих вылетах в рамках полетной программы в Шарм-Эль-Шейх с данным авиаперевозчиком объявят в ближайшее время.

Ранее Росавиация сообщила, что египетская авиакомпания Red Sea Airlines приостановила полеты в Москву с 8 по 17 сентября. В организации проведут оперативное совещание для обеспечения перевозок российских туристов, которые в настоящее время находятся в Шарм-эль-Шейхе и планируют туда полететь в период приостановки рейсов.