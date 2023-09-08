Египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву Авиакомпания Red Sea Airlines с 8 по 17 сентября приостановила полеты в Москву

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines приостановила полеты в Москву с 8 по 17 сентября, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram. В организации проведут оперативное совещание для обеспечения перевозок российских туристов, которые в настоящее время находятся в Шарм-эль-Шейхе и планирующих туда полететь в период приостановки рейсов.

Сегодня авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о том, что в связи с производственной необходимостью на период с 8 по 17 сентября 2023 года перевозчик временно приостанавливает полеты в Москву, — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что авиакомпания готова перенести рейсы тем, кто купил билеты в Египет на период с 8 по 17 сентября и компенсировать убытки в случае отказа от этого.

Ранее авиакомпания United Airlines 5 сентября объявила о приостановке полетов на территории США. Причиной паузы в компании назвали технические неполадки. По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, компания направила запрос по причине «отключения оборудования».

До этого сообщалось, что авиакомпания «Туркменистан» приостановила рейсы из Ашхабада в Москву в связи с обстановкой в воздушном пространстве над российской столицей. Это решение было принято 1 августа после серии атак украинских беспилотников в Москве. Известно, что до 28 октября текущего года самолеты компании будут летать в Россию через Казань.