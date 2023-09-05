United Airlines приостановила полеты на территории США Авиакомпания United Airlines приостановила полеты в США из-за технеполадок

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Авиакомпания United Airlines во вторник, 5 сентября, объявила о приостановке полетов на территории США, передает РИА Новости. Причиной паузы в компании назвали технические неполадки.

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, компания направила запрос по причине «отключения оборудования».

Как сообщил телеканал АВС, причиной задержки полетов стал компьютерный сбой. Из-за этого были перенесены вылеты 211 рейсов по всей стране. Позднее сбой устранили, полеты были возобновлены.

Ранее сообщалось, что неопознанный метеозонд едва не помешал совершить посадку пилотам самолета, летящего из Мурманска в Санкт-Петербург. По имеющимся данным, за несколько минут до посадки в Пулково летчики увидели в опасной близости от себя большой двухметровый шар в небе. По итогу им удалось посадить самолет без происшествий.

Также стало известно, что авиакомпания «Туркменистан» приостановила рейсы из Ашхабада в Москву в связи с обстановкой в воздушном пространстве над российской столицей. Это решение было принято 1 августа после серии атак украинских беспилотников в Москве. Известно, что до 28 октября текущего года самолеты компании будут летать в Россию через Казань.