Военэксперт рассказал, зачем российские самолеты обкладывают покрышками Дандыкин: решение обкладывать самолеты покрышками является временной мерой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-160

Покрышки для российских самолетов являются временной мерой, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, таким образом можно «распылить» мощь вражеской техники, которая бьет по вооружению РФ. Россия вновь проявила свою выдающуюся изобретательность, добавил эксперт.

Покрышки — временная мера. Все-таки, у БПЛА небольшой заряд, расчет на удар по горючему. Я так понимаю, это временная мера. У нас же делают навесы для танков, спасая и людей, и технику, чтобы Javelin распылил свою мощь, многое появилось на фронте, нашим людям в изобретательности не откажешь от Кулибина до наших дней, — объяснил Дандыкин.

Заменой покрышкам могут стать бетонные капониры. По словам военэксперта, их уже, скорее всего, строят. Как правило, приспособления располагали в местах соприкосновения со странами НАТО, поэтому в глубине РФ их не оказалось.

Генерал-майор Сергей Липовой ранее подтвердил, что покрышки, используемые для защиты российских бомбардировщиков, являются временной мерой. По его словам, они считаются эффективным средством. Покрышки способны защитить не только от ударов беспилотных летательных аппаратов, но и от наземной техники, добавил он.