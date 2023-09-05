Герой России объяснил, как покрышки защищают стратегическую авиацию РФ Герой России Липовой объяснил, что покрышки временно защищают Ту-95 и Ту-160

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-95

Использование ВСК России покрышек для защиты стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и Ту-160 оправдано, как временная мера, сообщил NEWS.ru генерал-майор авиации Сергей Липовой, комментируя фотографии с самолетами, увешенными автопокрышками. По словам летчика, в таких делах все средства хороши.

В защите авиационной техники, как и в защите бронетехники, все средства хороши. Защита авиатехники с помощью резиновых покрышек не является нау-хау. Предположу, что их используют в качестве краткосрочной защиты наших самолетов на время подготовки более надежного укрытия, в том числе капониров, — заявил Липовой.

Липовой добавил, автопокрышки — эффективное средство для защиты от БПЛА не только авиации, но и различной наземной техники.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массированную атаку с помощью беспилотников по ряду российских регионов, в числе которых Брянская, Калужская, Московская, Рязанская, Псковская и Орловская области.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее агонией киевского режима. По ее словам, украинские власти, действуя по сценарию Запада, сами себя загнали в тупик и от безысходности ведут террористическую деятельность.