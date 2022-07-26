Почему детям до семи лет нельзя в Турцию: кому и сколько полезно загорать Врачи сравнивают солнце с ядом. Оно и лечит, и калечит одновременно

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Летом россияне традиционно устремляются на пляжи для принятия солнечных ванн и купания в водоемах. Врачи до сих пор спорят о пользе и вреде загара. С одной стороны, активная инсоляция повышает иммунитет, в результате солнечного воздействия в организме вырабатываются гормоны удовольствия. С другой — ультрафиолет негативно воздействует на кожу и повышает вероятность возникновения некоторых видов рака. NEWS.ru спросил у врачей, как правильно загорать, чтобы принести организму пользу и не оказаться в кабинете онколога.

Солнечные ванны: полезны они или вредны на самом деле?

Лучи солнца врачи сравнивают с ядом. В малых дозах они исцеляют, в больших — губят.

Для людей, живущих в средней полосе, характерен недостаток важнейшего витамина D. Вещество поддерживает здоровье иммунной системы, функции почек и печени, регулирует уровень инсулина. Он вырабатывается только под воздействием солнечного света, сообщает NEWS.ru врач-дерматолог Татьяна Баллирано. Кроме того, на солнце происходит выработка гормонов удовольствия. Повышается настроение, что также положительно влияет на иммунитет.

Ультрафиолет в малых дозах оказывает влияние на белковый метаболизм, он стимулирует работу костного мозга, нормализует белковый спектр крови и процесс кроветворения, активирует процессы в коре головного мозга, повышает умственную работоспособность, мышечный тонус и физическую выносливость, говорится в исследовании Кубанского государственного университета.

Если же солнца становится слишком много — это опасно. Возникает обратный процесс — иммунитет резко снижается. Под действием больших доз ультрафиолета возникает фотостарение. Оно проявляется сухостью кожи, появлением гиперпигментации и сосудистых изменений, поверхностными и глубокими морщинами.

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Но самое страшное последствие злоупотребления солнечными ваннами — меланома. Это злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток кожи. Избыток ультрафиолета вызывает мутации в этих клетках, что провоцирует развитие опухоли. Как рассказала NEWS.ru врач-косметолог, дерматолог Татьяна Егорова, особенно высокий риск заболеть у детей до семи лет.

Опасно вывозить детей в зону не своей инсоляции, например, московского ребенка — в Турцию или Египет. Риск возникновения меланомы возрастает во много тысяч раз. У детей до семи лет идет самый активный рост клеток. Если они подвергаются действию ультрафиолета, в них происходят мутации, которые «выстреливают» в онкологию. Также высокий риск появления меланомы у людей, имеющих много родинок, если они подвергаются чрезмерной инсоляции. Татьяна Егорова врач-косметолог, дерматолог

Как отличить нормальную дозу инсоляции от чрезмерной?

Это индивидуально, всё зависит от фототипа кожи. Это уровень ее реагирования на ультрафиолетовые лучи, выражающийся в пигментации. Первый (кельтский) — это люди с голубым и светло-зеленым цветом глаз и светлыми или рыжими волосами. Кожа у них очень светлая, почти прозрачная. Им загорать не только противопоказано, но и в принципе бессмысленно. Под воздействием ультрафиолета у них сразу появляются ожоги, при этом кожа не темнеет. Шестой фенотип — это представители негроидной расы, которым даже открытое, палящее солнце не страшно. Они не обгорают, просто кожа приобретает еще более темный оттенок.

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По словам Татьяна Баллирано, большинство россиян относится ко второму и третьему фототипам. Первые — светлокожие и светлоглазые. В отличие от представителей кельтского фототипа они все-таки могут получить загар при умеренной инсоляции, но при чрезмерной — мгновенно сгорают. Вторые — люди с более темной (светло-оливковой) кожей, темными волосами и глазами. Они легко загорают, но могут сгореть при длительном пребывании на солнце.

Чтобы солнце не нанесло вред, им необходимо соблюдать меры предосторожности. Во-первых, по словам Татьяны Егоровой, загар лучше получать в своей зоне инсоляции. То есть если человек живет в средней полосе России, то принимать солнечные ванны лучше там же. Для здоровья кожи лучше это делать в определенные часы — с 8:00 до 10:30 и с 17:00 до заката. Самое опасное время — с 12:00 до 14:00. В жарких странах безопасное время для принятия солнечных ванн другое — с 7 утра до 10 максимум и вечером с 19:00. При этом обязательно наносить крем для загара с фактором защиты 50+.

Если мазаться кремом для загара, может быть, можно загорать в любое время даже в Турции, он же защищает?

Крема для загара — это не панацея. Они не гарантируют того, что ожогов на коже не будет совсем. К тому же не все умеют ими правильно пользоваться.

Что такое SPF-50? Я держу руку под солнцем, рука у меня белая, незагорелая. Первое красное пятно у меня возникает, например, за полчаса. Полчаса — это моя минимальная доза пребывания на солнце. Если мазаться 50, она составляет час. Если я хочу защитить свою кожу полностью от солнца, я должна мазаться «пятидесяткой» каждый час. Так делают немногие, — сообщает Татьяна Егорова.

К тому же когда человек купается, он остается полностью без защиты. Крем смывается, а воздействие ультрафиолета на кожу еще больше усиливается за счет преломления лучей в воде. Поэтому врачи советуют на солнцепеке не купаться долго.

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Мазался кремом, но все равно сильно обгорел. Что делать теперь?

Первое — уйти с открытого солнца и больше туда не выходить без одежды. Второе — намазать кожу специальными средствами. Как сообщила Татьяна Баллирано, лучше всего для этих целей подходит обычный пантенол. Если человек получил ещё тепловой удар, то есть у него наблюдается повышение температуры, можно принять антигистаминные препараты и парацетамол. Необходимо соблюдать постельный режим и находиться в прохладном помещении.

Как сделать так, чтобы загар подольше сохранился?

Существует закономерность — чем быстрее загорел, тем быстрее вернулся в исходное белое состояние. По словам Татьяны Егоровой, самый стойкий загар приобретается постепенно. Если принимать солнечные ванны в правильные часы и пользоваться защитным кремом, то до Нового года темный оттенок кожи сохранится. Также, по словам Егоровой, нужно пользоваться средствами после загара, даже если ожога нет. Это закрепит загар и поможет ему дольше сохраниться.

Есть ли какие-то продукты питания и напитки, которые могут ускорить загар или, наоборот, ослабить?

Морковь и сок из нее помогут быстрее загореть. Содержащийся в ней бета-каротин способствует выработке меланина — пигмента, придающего коже темный цвет. Аналогичным действием обладают препараты, содержащие ретиноиды (класс химических соединений), антибиотики тетрациклинового ряда, экстракт зверобоя, сообщила Егорова. Также загар быстрее пристает к тем, кто делает процедуры с использованием лазера. Например, эпиляцию, фотоомоложение, любые шлифовки. Тормозят образование пигментации препараты и продукты, содержащие витамин С. Его особенно много в шиповнике и черной смородине.

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Не люблю белые полосы на теле. Можно ли загорать топлес? Или голышом?

Существует представление, что загар топлес увеличивает вероятность возникновения рака груди. Но по словам врача-онколога Романа Урсова, это миф. Не существует исследований, доказывающих прямую связь между появлением злокачественных новообразований молочной железы и инсоляцией. Также принятие солнечных ванн без трусов не несет никаких рисков, кроме той же меланомы и рака кожи.