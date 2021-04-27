«Почему бы и нет?»: в России появится игра про Петрова и Боширова

https://static.news.ru/photo/fdb3c950-a768-11eb-acb5-96000091f725_660.jpg Фото: Russia Today/Global Look Press

Российская компания «Дельта» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Петров и Боширов». Представитель организации в разговоре с NEWS.ru сообщила, что бренд хотят использовать для создания настольной игры.

Заместитель директора по связям с общественностью компании Полина Расстригина рассказала, что организация давно хотела выйти на рынок настольных игр и в процессе обсуждения темы возникла идея назвать игру «Приключения Петрова и Боширова».

«Почему бы и нет?» — решили мы и подали заявку в Роспатент. Это будет классическая бродилка с обилием юмора, логических задач и тестов на эрудицию. Целевая аудитория — школьники старших классов и взрослые. Петров и Боширов будут неким аналогом мистера Бина, поскольку нелепость подачи определёнными СМИ их роли во всех мыслимых и немыслимых преступлениях современности очевидна, — отметила она.

По её словам, в компании не боятся негативной реакции, так как игра рассчитана на здравомыслящих людей «с интеллектом не ниже среднего». Однако сейчас заявка на патент только подана, Роспатент ещё проверяет возможность его регистрации. Если регулятор отклонит заявку, игру выпустят с той же концепцией, но под другим названием.

Накануне на сайте Федерального института промышленной собственности появилась заявка «Дельты» в Роспатент на регистрацию торгового знака «Петров и Боширов». В тексте документа говорится, что бренд собираются использовать для продажи обуви, одежды, головных уборов, игр и игрушек, а также продвижения товаров третьих лиц.

Накануне Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву боеприпасов, которые хранились на складах во Врбетице в 2014-м. По данным Праги, взрыв устроили два россиянина — Руслан Боширов и Александр Петров, которых чешские власти называют агентами спецслужб. Они попали на камеры видеонаблюдения, но подтверждения этому не предоставлено. 17 апреля из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Москва в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии.