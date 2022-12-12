«Победа» объяснила, почему пловцы в Казани не были расселены в гостиницы «Победа»: пловцов из юношеской сборной Москвы не расселили в Казани по собственному желанию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба авиакомпании «Победа» в разговоре с NEWS.ru объяснила, почему пловцы из юношеской сборной Москвы остались ночевать в автобусе, тем, что тренерский состав дал добровольный отказ на это. В авиаперевозчике пояснили, что из-за закрытия казанского аэропорта по причине ухудшения погодных условий множество мест в ближайших гостиницах оказалось занято клиентами.

Мы стали оперативно отрабатывать возможность размещения клиентов в ближайших гостиницах Казани, которые к тому моменту были перегружены. Тем не менее сборной по плаванию было предложено размещение в разных гостиницах, от которого сборная отказалась. С пониманием относимся к такому решению, — уточнили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что юношеская сборная Москвы по плаванию в составе 24 человек провела всю ночь в автобусе возле аэропорта Казани. По данным канала, «Победа» отказалась размещать детей и остальных пассажиров в гостинице, в отличие от других авиаперевозчиков. Из-за этого спортсмены провели в салоне транспортного средства всю ночь, отправившись домой только около 08:00.

Ранее стало известно, что аэропорт Казани перестал принимать авиарейсы до четырех утра 12 декабря. Сообщалось, что некоторые самолеты разворачивали в пункт вылета за 15 минут до посадки в Казани. Некоторые пассажиры из Москвы дважды пытались вылететь в Татарстан, и оба раза самолет разворачивали в воздухе и направляли обратно в столицу.