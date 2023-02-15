«О выписке говорить нелепо»: в СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе Член СПЧ Меркачева: Сванидзе по-прежнему на ИВЛ, о скорой выписке говорить нелепо

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look

Николай Сванидзе

Российский журналист Николай Сванидзе по-прежнему на ИВЛ, рассказала NEWS.ru член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, общественному деятелю «гораздо лучше», но говорить о скорой выписке рано, кроме того, ему предстоит длительная реабилитация.

Я разговаривала с его супругой. Она сказала, что Сванидзе по-прежнему на ИВЛ, но чувствует себя гораздо лучше. Но говорить о скорой выписке было бы нелепо, потому что предстоит долгий процесс реабилитации, пока что он на ИВЛ, еще не отключили. Скорее всего, он в сознании, но не [способен] сам отвечать на звонки, не пишет. Минимальное общение с близкими. Они [с женой] крепкая семейная пара. Поддерживают и будут поддерживать друг друга. Близкие по духу люди, — подчеркнула Меркачева.

О госпитализации Сванидзе с пневмонией и отеком легких стало известно 6 февраля. По данным СМИ, журналист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Помощница Сванидзе Оксана Ерофеева информацию о его подключении к аппарату ИВЛ тогда опровергла, не сообщив при этом никаких подробностей.

Позже бывший член СПЧ Игорь Каляпин рассказал, что госпитализированного с пневмонией Николая Сванидзе вывели из искусственной комы.