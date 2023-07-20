По делу о покушении на Симоньян и Собчак арестовали школьника «Коммерсант»: московский суд арестовал подростка по делу о покушении на Симоньян и Собчак

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученик десятого класса одной из столичных школ был помещен под арест по решению Басманного районного суда Москвы, сообщает «Коммерсант». Такой вердикт был вынесен по делу о покушении на редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак.

В связи с возрастом обвиняемого его интересы в суде представляют адвокат, родители и учитель школы. Сейчас подростку предъявили обвинение по статье о хулиганстве.

В связи с возрастом обвиняемого его интересы в суде представляют адвокат, родители и учитель школы. Сейчас подростку предъявили обвинение по статье о хулиганстве, однако не исключено, что дело переквалифицировать на подготовку к теракту, так как, согласно версии следствия, покушения на журналистов им пытались заказать агенты украинских спецслужб.

Утром 15 июля ФСБ сообщила, что российские силовые ведомства предотвратили попытки покушений украинских спецслужб на Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Задержания подозреваемых прошли в Москве и Рязанской области — среди них оказались неонацисты из группировки «Параграф-88».

У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что действительно готовили покушение по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение.

Позднее появилось видео с допроса одного из исполнителей. Он признался, что следил за Симоньян за вознаграждение и ждал от куратора оружие для совершения убийства. Его задержали, когда он пришел забрать спрятанный автомат Калашникова.