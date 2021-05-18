Платошкин может отправиться в колонию на шесть лет

https://static.news.ru/photo/abe7e260-b81a-11eb-80ad-96000091f725_660.jpg Фото: Николай Платошкин/vk.com

Гособвинитель в ходе прений по делу о склонении к массовым беспорядкам попросил приговорить лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина к шести годам колонии. Также он призвал суд назначить обвиняемому штраф в 500 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что оглашение приговора по данному уголовному делу назначено на 19 мая.

Следственный комитет России в июне 2020 года возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков. Тогда же с канала Платошкина исчезла видеозапись, в которой социалист раскритиковал поправки в Конституцию и призвал провести в Москве митинги за отставку правительства и президента Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Басманный суд 4 июня отправил под домашний арест 54-летнего преподавателя, политика и экс-дипломата Платошкина, на видеоблог которого в тот момент было подписано более 475 тысяч человек.