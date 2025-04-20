Разрезаешь, а там... Ароматный киш с грибами и курицей — вкуснятина на ужин

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Ароматный киш с грибами и курицей

Готовим ароматный заливной пирог с курицей и грибами — сочная простота! Этот пирог — настоящее спасение, когда хочется вкусного ужина без лишних хлопот. Нежное куриное филе, ароматные грибы и воздушная заливка — идеальное сочетание для сытного семейного обеда.

Приготовьте начинку: обжарьте 300 г куриного филе кубиками до золотистости, добавьте 200 г нарезанных шампиньонов и 1 луковицу. Тушите 7–10 минут, посолите, поперчите.

Для теста взбейте 3 яйца со 150 мл майонеза и 150 мл сметаны, добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и 150 г муки. Тесто должно напоминать густую сметану.

В смазанную форму выложите начинку, залейте тестом. Посыпьте 50 г тертого сыра. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до румяной корочки. Дайте немного остыть — так пирог легче нарезать.

Используйте охлаждённые яйца — заливка получится воздушнее, добавьте в начинку укроп для свежести, подавайте со сметаной или овощным салатом!

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