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15 июля 2025 в 11:25

Пирог на кефире «Минутка»: выпечка для тех, кто ненавидит возню с тестом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог на кефире «Минутка» — воздушная радость за 30 минут! Этот пирог — настоящее спасение, когда гости уже на пороге, а угощать нечем. Нежное как облако тесто с сочной ягодной начинкой готовится быстрее, чем успевает разогреться духовка. Идеальный баланс простоты и вкуса — никаких сложных ингредиентов, а результат восхищает!

Взбейте 1 яйцо с ½ стакана сахара до легкой пены. Влейте 1 стакан кефира, добавьте щепотку соли и ½ ч. л. соды — сразу размешайте. Постепенно введите 1,5 стакана муки — тесто должно получиться как густая сметана.

Форму смажьте маслом, вылейте половину теста. Разложите 1 стакан свежих ягод (или 4–5 ст. л. варенья). Залейте оставшимся тестом. Выпекайте 25 минут при 180 °C до золотистого верха.

Совет: для хрустящей корочки за 5 минут до готовности посыпьте пирог сахаром. Подавайте теплым — он особенно хорош со взбитыми сливками. Если ягод нет, используйте нарезанные яблоки с корицей — получится не менее вкусно!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденный пирог с капустой за 20 минут! Из готового теста и без хлопот!

пироги
рецепты
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
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