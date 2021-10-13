ПФР напомнил, кто может получить пенсию умершего родственника

Право на недополученные выплаты в случае смерти пенсионера имеют его родственники, жившие вместе с ним. Факт родства нужно будет подтвердить, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью, выплачиваются членам семьи умершего пенсионера, совместно проживавшим с ним на день его смерти, — заявили в фонде.

Членами семьи считаются дети, братья, сёстры, внуки, родители пенсионера, супруг, бабушки и дедушки. В случае если не подтверждены родственная связь и совместное проживание или истёк полугодовой срок, пенсию можно получить на основании права на наследство.

Ранее сенатор от Курской области Валерий Рязанский сообщил, что потерявшие супругов россияне могут получать их пенсию вместо своей. Однако при переходе на пенсию умершего не полагаются специальные доплаты за стаж и достижение 80-летнего возраста. Сенатор добавил, что процедуру будет невозможно провести, если супруг умер до того, как стал получать пенсию.