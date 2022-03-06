Певица Серябкина раскрыла, какой подарок девушки ждут на 8 Марта

Певица Ольга Серябкина рассказала NEWS.ru о том, какой подарок более всего порадует девушку в праздник 8 Марта. По словам знаменитости, каждой представительнице прекрасного пола хочется в этот день внимания. Она порекомендовала заранее поинтересоваться, есть ли у женщины список желаний. Также Серябкина отметила, что каждой девушке в этот день будет приятно получить цветы.

Я думаю, что нельзя дарить подарок без души, без любви. Каждой девушке очень приятно получать внимание в этот день. Если сомневаетесь в выборе подарка, лучше спросите заранее так называемый вишлист у того, кого хотели бы порадовать в Международный женский день. А вообще, любой девушке я думаю, приятно было бы получить в подарок букет из самых первых весенних цветов, — отметила певица.

Ранее президент Ассоциации флористов России Валентина Сафронова напомнила мужчинам, желающим удивить свою вторую половинку, что все цветочные компании в этом году хорошо подготовились. В магазинах можно найти ландыши, лилии, гортензии и многие другие цветы. По её словам, тюльпаны могут стать прекрасной альтернативой для тех, кто не хочет покупать дорогостоящие розы.

NEWS.ru также представил свой топ подарков на 8 Марта для мамы, девушки, коллеги и подруги. Россиянам предложили приобрести для близких ручной отпариватель, мягкий и уютный текстиль и многое другое.