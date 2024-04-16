Медуниверситет имени Павлова ответил на сообщения о студенте-русофобе ПСПбГМУ им. Павлова опроверг сообщения об обучении в вузе студента-русофоба

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В Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова заявили NEWS.ru, что человек по имени Курбанов (Кудратилаев) Ахмад (Ахмаджон) Ильясович не являлся и не является студентом вуза. Таким образом ПСПбГМУ отреагировал на публикации в СМИ о мужчине, сравнившем русских с «алкашами».

В связи с потоком обращений граждан в Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова в отношении информации, распространенной в сети Интернет от имени Курбанова/Кудратилаева Ахмада/Ахмаджона Ильясовича сообщаем, что лица с такими именами и фамилиями не обучались и не обучаются в университете, — подчеркнули в вузе.

В университете добавили: на основании изложенного у ПСПбГМУ «отсутствуют основания для дачи каких-либо иных комментариев на запросы относительно указанных лиц».

Ранее пресс-служба СК РФ в официальном Telegram-канале ведомства заявила, что председатель Следкома Александр Бастрыкин «поручил возбудить уголовное дело в связи с оскорбительными высказываниями мужчины, проживающего в Санкт-Петербурге». В публикации СК отмечается. что «в социальных медиа сообщается об оскорбительных высказываниях гражданина Узбекистана, проживающего в Санкт-Петербурге, в адрес определенной группы лиц в публичном пространстве».