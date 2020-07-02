Песков высказался об инциденте с полицейским, сломавшим руку журналисту

https://static.news.ru/photo/2c31ddf4-bc4f-11ea-9bc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Происшествие с сотрудником полиции, который сломал руку корреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю на избирательном участке в Санкт-Петербурге, должно быть тщательно расследовано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конечно же, этот инцидент должен быть проверен, должен быть расследован обязательно, речь идёт о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту, — подчеркнул он.

При этом Песков уверен, что этот отдельный случай на избирательном участке сможет как-то повлиять на мнение граждан о голосовании, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее первый заместитель главы СК РФ Александр Горовой сообщил, что МВД передаст ведомству материалы проверки по инциденту с Френкелем. Он также добавил, что ведомство предоставит дополнительные материалы с другими инцидентами, связанными с журналистом, датированные 2016 годом.

Инцидент произошёл на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге. По словам Давида Френкеля, представитель правоохранительных органов заломил его руку и ударил по ней кулаком. Рядом были «очень подозрительные наблюдатели», один из которых наступил корреспонденту на ногу, а затем схватил за повреждённую руку. Врачи диагностировали у сотрудника СМИ перелом.

Начальник управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко заявил, что опровергает факт нападения, и назвал случившееся «удалением гражданина». По его словам, к полицейским обратился председатель избирательного участка и попросил удалить гражданина, который «препятствует их работе». Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку по факту инцидента на избирательном участке. Губернатор Александр Беглов назвал случившееся проявлением «излишней рьяности, одержимости, избыточного энтузиазма». Френкелю должны прооперировали руку, из-за чего он больше месяца не сможет работать фотографом.