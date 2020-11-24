Песков сообщил о решении сложной ситуации с коронавирусом в шести регионах

https://static.news.ru/photo/993809b0-2e40-11eb-a47c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сложившаяся в шести регионах России сложная ситуация с лечением заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа — это текущая проблема. Власти знают, как её решить и уже принимают меры. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в некоторых субъектах РФ ситуация с койками для заражённых коронавирусом пациентов стала критичной — в шести российских регионах занято более 90% коек.

По её словам, всего в стране развёрнуто свыше 274 тыс. коек для таких пациентов. При этом 78,2% из них занято. Наиболее критичная ситуация сложилась в Ивановской и Орловской областях, Республике Коми, Мордовии, а также в Крыму и Санкт Петербурге.

По словам Пескова, это текущее положение дел, которое известно, как можно разрешить. Представитель Кремля подчеркнул, что власти регулярно принимают экстренные меры.

Как отметил Песков, набор регионов с кризисной ситуацией вокруг коронавируса регулярно видоизменяется. У разных субъектов возникают проблемы. После этого правительство принимает меры, согласованные с региональными властями.

И расшиваются какие-то проблемные места, будь то поставки медикаментов для лечения на дому, будь то арсенал койко-мест, автомобили, транспортное обслуживание врачей, — цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин не может быть в числе добровольцев, которым поставили прививку от коронавируса до окончания испытаний вакцины, потому что он является главой государства. Об этом сообщил Песков.