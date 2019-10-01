https://static.news.ru/photo/81216604-e437-11e9-bd9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.ronc.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов относительно того, контролирует ли Кремль возникшую в онкоцентре имени Блохина ситуацию. Он заявил, что этим вопросом занимается Минздрав.

Кремль не может контролировать ситуацию с положением дел в отдельном лечебном заведении, это было бы неверно и абсурдно. Этим занимается Минздрав, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента.

Как писал News.ru, замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Н. Блохина Георгий Менткевич был освобождён от должности исполняющего обязанности заведующего отделением. Он являлся одним из инициаторов видеообращения работников онкоцентра.

26 врачей одного из крупнейших российских онкоцентров пожаловались, что дети вынуждены лечиться в «ужасных условиях» и в переполненных палатах, строительство новых корпусов тянется уже 20 лет, а новое руководство приступило к «аппаратной борьбе и терроризирует уже сложившийся коллектив», вынуждая увольняться неугодных сотрудников.

Врачи-онкологи потребовали отстранить новое руководство центра, обеспечить прозрачность в начислении зарплаты и аудит новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается.