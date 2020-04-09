Песков: самозанятые смогут получить пособие по безработице по «упрощёнке»

https://static.news.ru/photo/43cf0e54-7a51-11ea-a770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самозанятые, чья работа была приостановлена из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, также могут воспользоваться упрощённым режимом для получения пособий по безработице. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Неважно, ты самозанятый или не самозанятый. Совершенно облегчённый предлагается режим получения этого пособия и минимизация тех документов, тех вопросов, на которые надо отвечать, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, что делать самозанятым гражданам, чей бизнес предполагает контактные услуги, но был вынужденно приостановлен из-за мер правительства, призванных обеспечить условия для максимальной самоизоляции людей.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощённом порядке регистрации безработных на бирже труда, который будет действовать до конца 2020 года.

Ранее глава государства Владимир Путин объявил, что федеральное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощённом порядке по заявлению граждан, потерявших работу, вне зависимости от прежних доходов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 миллиона человек, погибли свыше 88,5 тысячи, выздоровели 330 тысяч.

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 выздоровели.