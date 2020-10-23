Песков рассказал о вакцинации Путина от коронавируса

https://static.news.ru/photo/fa9d119a-1519-11eb-a349-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Президент России Владимир Путин сообщит, когда сделает себе прививку от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Когда президент сделает прививку, то он сам об этом сообщит, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что президент Владимир Путин и правительство России поставили задачу провести вакцинацию против гриппа 60% населения страны. Эта работа идёт полным ходом, её планируется завершить через три недели. К настоящему времени от гриппа привиты свыше 26% россиян.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 340 случаев коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии. Лидером по количеству заболевших за сутки остаётся Москва — 5478 случаев. За ней следуют Санкт-Петербург — 710 заражённых, и Подмосковье — 472. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 283 пациента. Всего в стране заразились 1 480 646 человек, писал NEWS.ru.