Песков рассказал о производстве вакцин РФ от COVID-19 для других государств

https://static.news.ru/photo/2a991bce-3486-11eb-a28b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вакцины от коронавируса нового типа для зарубежных государств начнут производить на площадках за границей, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что абсолютным приоритетом для Москвы является обеспечение препаратом граждан РФ.

Что касается потребностей возможных потребителей этой [российской] вакцины [от коронавируса] за рубежом, то они будут обеспечиваться главным образом за счёт тех производственных цепочек, которые сейчас РФПИ выстраивает с зарубежными партнёрами, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Москва обсуждает с другими странами ОДКБ возможность поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и её совместного производства. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе саммита.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин в среду, 2 декабря, откроет многофункциональные медицинские центры Министерства обороны в ряде регионов. Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства сделает это по видеосвязи.