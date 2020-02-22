https://static.news.ru/photo/ea873286-55a7-11ea-a855-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер ежедневно занимается спортом.

По его словам, тренировки по самбо, хоккею, плаванию и фитнес — ежедневная практика президента.

В его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое изрядное место, но тем не менее он поддерживает себя, и в плане плавания, и в плане выхода на ковёр, и общего такого фитнеса — это у него ежедневная практика, — поделился Песков в интервью Первому каналу.

В свою очередь президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, в юности тренировавшийся с российским лидером в одном спортивном клубе, заявил, что Путин — серьёзный противник на борцовском ковре. Он рассказал, что президент РФ использовал очень разнообразную технику.

А самое главное, что он был волевой спортсмен, — сказал Шестаков.

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