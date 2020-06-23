Песков рассказал, какими источниками пользовался Путин при написании статьи

https://static.news.ru/photo/5fdfc5e0-b53c-11ea-ab8d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Дмитрий Песков Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что при написании статьи о Второй мировой войне российский лидер использовал только первоисточники из архивов.

Об этом он сообщил, комментируя мнение одного из историков, утверждавшего, что в работе российского президента была использована цитата Адольфа Гитлера, аутентичность которой не подтверждена. По словам Пескова, это замечание неверно.

Все, что используется в этой статье, является не передачей чьих-то слов, а прямым цитированием документов из архивов. В этом ценность этого материала, так как это не просто рассуждения или попытка дать оценку, это передача информации, которая хранится в архивных материалах, — заявил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что в этом случае «какое-то разное прочтение абсолютно исключено». Песков рассказал, что президент при написании статьи работал с Росархивом и разными историками. При этом большую часть работы Путин проделал сам.

Комментируя вопрос о причинах разницы в данных о потерях Красной армии в Ржевской битве в англоязычной и русскоязычной версиях статьи, он сообщил, что англоязычная версия была отправлена заранее, тогда как работа над русскоязычным текстом по уточнению данных о погибших продолжалась «фактически до последнего часа», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что статья президента Владимира Путина о Второй мировой войне вышла в журнале National Interest. Текст главы государства размещён на шести страницах сайта издания. Статья называется «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».