Песков рассказал, как проголосовал по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/f2d65da0-b6db-11ea-aaff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков принял участие в голосовании по поправкам в Основной закон РФ по пути на работу.

Пресс-секретарь президента отдал свой голос в электронной форме. Он отметил, что три дня назад отправил заявку на сайте mos.ru.

Попробовал проголосовать вчера вечером, естественно, не работало, потому что ещё не было голосования, а потом сегодня, пока ехал на работу, в машине проголосовал, — поделился подробностями с ТАСС Песков.

Таким образом, как отметил пресс-секретарь Путина, были решены сразу две задачи. Ему удалось «и проверить, как работает система электронного голосования, и проголосовать».

На вопрос о том, следят ли в Кремле за ходом плебисцита, Песков заметил, что об этом пока рано говорить, так как голосование началось всего несколько часов назад.

Я на личном опыте могу сказать, что процесс электронного голосования работает прекрасно, удобно, быстро, — отметил Песков.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. При этом во время обращения к россиянам президент вновь заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.

Как писал NEWS.ru, проголосовавшего дважды по поправкам в Конституцию журналиста Павла Лобкова хотят оштрафовать.