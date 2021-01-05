Песков рассказал, как подрабатывал перегонщиком автомобилей

https://static.news.ru/photo/7b463682-4f49-11eb-8fb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале своей карьеры на государственной службе несколько раз перегонял автомобили из Турции.

В интервью журналисту Владимиру Соловьёву представитель Кремля признался, что когда он только начинал работу, не существовало нынешних ограничений для чиновников.

Ещё в то время, работая в МИД и на госслужбе, чем тогда только ни занимались. Зарплаты тогда были маленькие, и поэтому приходилось крутиться очень серьёзно, — рассказал Песков.

По его словам, пытались торговать, продавать, покупать, поскольку «вся страна этим занималась».

Я машины гонял пару раз сам за рулём из Турции: Анкара — Москва. Можно было ехать вокруг — через Болгарию, Румынию, Молдавию, Украину и так далее, а можно было на пароме. Тогда дипломат имел раз в сколько-то месяцев освобождение от таможни на машину. И вот бизнес: покупаешь машину, которой 3–5 лет, пилишь на ней, — вспомнил пресс-секретарь президента.

Он рассказал, что его друзья, которые сейчас являются уважаемым людьми, занимались челночным бизнесом: они привозили на Черкизовский рынок мешки с товаром, спали во время поездки в автобусах на этих мешках.

Мы через это прошли все, в этом ничего такого нет, — добавил представитель Кремля.

Песков вспомнил, что во время работы в Турции был свидетелем того, как разные республики РФ собирались открывать собственные квазипосольства по всему миру, ещё чуть-чуть, и начался бы парад независимостей, как во времена СССР.

Не приди тогда Путин, страны бы не было. Я был всему этому свидетель, — отметил представитель Кремля.

Дмитрию Пескову 53 года. С 1989 года он работал в системе МИД СССР. С 1990 по 1994 год был дежурным референтом, атташе, третьим секретарём посольства СССР (затем России) в Турции. С 1994 по 1996 год занимал должность в центральном аппарате МИД России, а с 1996 по 2000 год был вторым, а затем первым секретарём российского посольства в Турции.

Впервые перед телекамерами Песков появился в ноябре 1999 года, когда тогдашний президент России Борис Ельцин приехал на саммит ОБСЕ в Стамбул. Песков все три дня провёл рядом с главой государства в качестве переводчика с турецкого.

С 2000 года Песков начал работать с Владимиром Путиным. С 23 апреля 2008 года он был пресс-секретарём председателя правительства России, а с марта 2012 года стал пресс-секретарём президента РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков назвал Путина хорошим человеком, который не может совершать приписываемые ему преступления. По его словам, предательство и воровство в понимании российского лидера являются греховными. Также президент РФ со временем стал ещё более непримирим к «негативным проявлениям» и к некомпетентности.