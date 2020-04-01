https://static.news.ru/photo/eb544c1a-740d-11ea-8cbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректным факт интервью с Михаилом Ходорковским. По его словам, не нужно «беглецам давать слово».

Я всё-таки против того, чтобы эфир давать беглецам. Он же преследуется по закону, — заявил Песков.

Он подчеркнул, что сам не слышал интервью Ходороковского радио «Эхо Москвы», но не поддерживает сам факт беседы с экс-главой ЮКОСа.

Наверное, Соловьёв прав, что обрушился с критикой на «Эхо Москвы» за то, что они дали слово Ходорковскому. Я бы присоединился к этой критике, — отметил Песков, сообщает «Интерфакс».

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв подверг критике журналистов «Эхо Москвы», которые взяли у Ходорковского интервью.

NEWS.ru писал, что бывший глава ЮКОСа заявил, что уступает президенту РФ Владимиру Путину в жульничестве. По его словам, идея об обнулении сроков Путина позволит главе государства занять свой пост в пятый раз.

Российский президент назвал Ходорковского жуликом 12 марта. По его словам, окружение бизнесмена было замешано в заказных убийствах. Путин подчеркнул, что сомневается, что сотрудники службы безопасности компании ЮКОС действовали «по собственной прихоти».