Песков прокомментировал возможность регулирования соцсетей в России

Социальные сети являются источником не только добра, но и зла, это зло необходимо купировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о влиянии Интернета на события в Казахстане. При этом он опроверг наличие предложений по данному вопросу в администрации президента, передаёт РИА Новости.

И задача — принять меры, чтобы это зло купировать. Это история не новая — она давняя. Просто оно нашло лишний раз своё очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане, — сказал Песков.

Он также дал отрицательный ответ на вопрос о том, стоит ли ожидать от администрации президента предложений по регулированию соцсетей в России с учётом казахстанского опыта.

Ранее сообщалось, что Песков ответил на вопрос о мерах безопасности на границе с Казахстаном. По его словам, на фоне событий, подобных казахстанским, российские спецслужбы всегда принимают меры для того, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы на территорию России.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре акции переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. Группы боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре.

На этом фоне власти Казахстана ввели регулярные войска в Алма-Ату и начали зачистку её территории, одновременно запросив помощь в ОДКБ. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального Комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан.