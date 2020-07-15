Песков прокомментировал перекрытие улиц во время протестов

https://static.news.ru/photo/0974af54-c748-11ea-b7c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перекрывать улицы во время несанкционированных акций — противозаконно, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отказался комментировать, почему во время митингов в Москве полиция людей задерживала, а в Санкт-Петербурге и ранее в Хабаровске — нет. Он переадресовал вопрос силовикам.

Опять не по адресу вопрос. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что на него могут ответить только правоохранители, которые принимали соответствующие меры в отношении нарушителей, — цитирует его РИА Новости.

15 июля 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге прошли несанкционированные акции против поправок к Конституции РФ. В Петербурге мероприятие прошло без эксцессов, а в столице закончилось массовыми жёсткими задержаниями. Кроме того, последние несколько дней в Хабаровске местные жители протестуют из-за ареста главы Хабароского края Сергея Фургала.

В Москве недовольные изначально собрались на Пушкинской площади, чтобы поставить подписи под обращением в Генеральную прокуратуру и Верховный суд. Однако уже в середине мирной акции прозвучали призывы «идти на Кремль». В результате протестующие отправились с лозунгами по центральным улицам столицы, устраивая по ходу шествия лежачие протесты и мешая движению транспорта. В районе Петровки полицейские начали задерживать людей, причём как участников, так и случайных прохожих с журналистами.

По подсчётам корреспондента NEWS.ru, на Пушкинскую площадь вышли порядка тысячи человек, многие из которых приняли участие и во второй части акции. При этом инициаторы мероприятия заблаговременно направляли заявку на его проведение, однако получили отказ на основании норм о запрете подобных мероприятий во время пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что за обнуление итогов голосования по поправкам к Конституции организаторы акции в Санкт-Петербурге собрали более трёх тысяч подписей. В Москве автографы поставили более двух тысяч человек.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило семь дней и завершилось 1 июля. В предлагаемом гражданам списке присутствовало множество изменений: от упоминания бога и укрепления института семьи до так называемого обнуления — отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства.

2 июля Центризбирком сообщил, что участие в голосовании приняли 65% избирателей, из них поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.