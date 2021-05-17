Песков оценил высказывание Чубайса о советской власти

https://static.news.ru/photo/8cd78704-b6fd-11eb-b3d0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о советской власти. Он, оценивая высказывание политика, заявил, что эти слова выглядят экзальтированно, передаёт ТАСС.

Песков отметил, что Чубайс порой делает довольно прямолинейные заявления, но это его право. Некоторые из процитированных журналистами высказываний спецпредставителя главы государства он охарактеризовал как «очень экзальтированные». Пресс-секретарь президента добавил, что предпочёл бы не обсуждать эту тему.

Я могу только посыпать голову пеплом, к сожалению, не знаком с этими высказываниями, но вы знаете, что Анатолий Чубайс иногда делает достаточно прямолинейные высказывания, — признался пресс-секретарь президента РФ.

Он также напомнил , что в истории Советского Союза были как примеры успеха и героизма, так и фиаско.

Ранее в интервью «Коммерсанту» Чубайс заявил, что ненавидел советскую власть из-за атмосферы вранья. По его мнению, всё сказанное и услышанное в те времена являлось абсолютной ложью.

Слова Чубайса прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что хотел бы услышать оценку Чубайса обещаний реформаторов с ним во главе и «той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний». По словам политика, без этого картина неполная.