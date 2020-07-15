Песков оценил действия полиции на акциях протеста в Москве

https://static.news.ru/photo/2f8624ec-c749-11ea-b8f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действия сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве нельзя назвать перекосом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Не могу назвать это перекосом, я не знаю, является ли это перекосом — это могут комментировать только правоохранители, — цитирует РИА Новости представителя Кремля, которому журналисты задали вопрос о правомерности действий полиции во время несанкционированной акции в столице.

Песков назвал «абсолютной аксиомой» то, что законы должны обеспечиваться во всех регионах одинаково, и права граждан также должны обеспечиваться совершенно одинаково. Вместе с тем он добавил, что перекрывать улицы во время акций протеста противозаконно.

В Москве и Санкт-Петербурге 15 июля прошли несанкционированные акции против поправок к Конституции. В Петербурге мероприятие прошло без эксцессов, а в столице закончилось массовыми жёсткими задержаниями. Изначально участники собрались на Пушкинской площади, чтобы поставить подписи под обращением в генеральную прокуратуру и Верховный суд. Однако уже в середине мирной акции прозвучали призывы «идти на Кремль». В результате протестующие отправились с лозунгами по центральным улицам столицы, устраивая по ходу шествия лежачие протесты и мешая движению транспорта. В районе Петровки полицейские начали задерживать людей, причём как участников, так и случайных прохожих с журналистами.

Всего сотрудники правоохранительных органов задержали 132 человека. К утру 16 июля их всех отпустили — последний из задержанных вышел из ОВД «Даниловский» около семи часов утра.

Ранее в МВД сообщили , что граждане направили московскому правительству заявку на проведение массового мероприятия. На основании указа мэра от 5 марта 2020 года № 12-УМ (с изменениями и дополнениями) им было отказано. Однако активисты решили всё же организовать несанкционированное мероприятие.

До этого более трёх тысяч подписей собрали организаторы акции за обнуление итогов голосования по поправкам к Конституции в Санкт-Петербурге. В Москве собрано более двух тысяч подписей.

Голосование по поправкам к Конституции проходило семь дней и завершилось 1 июля. В предлагаемом гражданам списке присутствовало сразу более двух сотен изменений: от упоминания бога до так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства. 2 июля Центризбирком сообщил, что участие в голосовании приняли 65% избирателей, из них поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, писал NEWS.ru.