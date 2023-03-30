Первый «журналист-шпион»: связано ли дело Гершковича с ЧВК «Вагнер» ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела на корреспондента американского издания The Wall Street Journal

Фото: Социальные сети

Эван Гершкович

ФСБ отчиталась о задержании в Екатеринбурге корреспондента московского бюро американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже в пользу США. Коллеги задержанного сообщают, что он собирал информацию для публикации об отношении россиян к ЧВК «Вагнер», а также посещал Нижний Тагил, где располагается работающий на ВПК Уралвагонзавод. Что известно о Гершковиче и его деле — в материале NEWS.ru.

Что заявили в ФСБ

ФСБ сообщила о задержании американского журналиста утром 30 марта. Эван Гершкович стал фигурантом уголовного дела о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

«Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства», — распространило РИА Новости пресс-релиз ФСБ.

В спецслужбе уточнили, что Гершковича задержали при попытке получения «по заданию США» сведений, составляющих гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Фото: Социальные сети Эван Гершкович

Чем Гершкович занимался на Урале

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник WSJ, «не имеет отношения к журналистике». По её словам, «это не первый случай, когда статус „иностранного корреспондента“, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой».

Как рассказал в своем Telegram-канале уральский пиарщик Ярослав Ширшиков, около двух недель назад он давал интервью Эвану Гершковичу и сопровождал его во время визита в Екатеринбург. По словам Ширшикова, Гершковича накануне встревожила новость местного издания «Вечерние ведомости» о том, что в центре города у ресторана Bukowski Grill, «предположительно, силовики в гражданском завели человека в микроавтобус», на голову мужчине при этом «натянули свитер — так, что прохожим не было видно лица».

«[Гершковича] интересовало в первую очередь отношение к ЧВК „Вагнер“ в обществе. Эван благополучно отработал несколько дней и улетел в Москву. Увидел я вчера эту новость, и как ошпарило сразу. <...> Где-то в час ночи [30 марта] звонок из Лондона. Сэр по имени Томас мне встревоженно сообщает, что Эван вернулся в среду в Екатеринбург и перестал выходить на связь уже более девяти часов», — заявил Ширшиков.

Он добавил, что американский журналист ещё 28 марта попросил его о встрече 30 марта: «Я не знал, что он ещё вчера прилетел. Видимо, материала решил добрать».

О том, что Эван Гершкович готовил в России материал про ЧВК «Вагнер», рассказали также журналисты Дмитрий Колезев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Василий Полонский. Последний сообщил, что видел Эвана два дня назад. По мнению Колезева, «Эван очень рисковал, когда ехал готовить такой материал, но хорошо осознавал свои риски». Журналист полагает, что со стороны американского коллеги «это не было безрассудством».

Фото: Социальные сети Эван Гершкович

В свою очередь издание «Медуза» (признана в России иноагентом и нежелательной организацией) со ссылкой на «источник среди западных журналистов, работающих в Москве», сообщило, что Гершкович ездил не только в Екатеринбург, но и в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие «Уралвагонзавод».

Как отреагировал на задержание Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», отвечая на вопрос о задержании американского журналиста, заверил, что ему об этом ничего не известно. При этом он в шутку пообещал проверить свой «пыточный подвал».

«Я не в курсе задержания Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Если хотите, могу проверить пыточный подвал в своем доме — нет ли его там. Среди американских журналистов, которых я там десятками содержу, на первый взгляд я его не видел. Могу, если хотите, на своем придомовом участке посмотреть также свежие могилы иностранных журналистов. Но если не ошибаюсь, мы его тоже туда не захоранивали», — с иронией сказал Пригожин.

Могут ли включить Гершковича в обменный фонд

Журналист Андрей Захаров (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в своём Telegram-канале высказал мнение, что «обменный фонд был пополнен Эваном». Он надеется, что «в ближайшие месяцы его где-нибудь в аэропорту Вены» обменяют на «российских нелегалов». Захаров не исключает, что Гершковича могут выдать США в обмен на задержанных в Словении Людвига Гиша и Марию Мейер. В январе их заподозрили в шпионаже в пользу РФ.

По словам журналиста, они прибыли в Европу «по паспортам Аргентины, а сами якобы родились в Намибии», но не исключено, что это «легенда». Со ссылкой на статью в Guardian Захаров предположил, что в Москве готовы на обмен. В качестве возможного варианта он назвал Пола Уилана и Эвана Гершковича.

Кто такой Гершкович

У Эвана Гершковича имеются русские корни, о чём он сам рассказывал ранее. Журналист WSJ вырос в семье советских эмигрантов.

«Мои родители уехали из Советского Союза в США в 1979-м, и там, спустя 12 лет, родили меня. Иван для русских, Эван для моих англоговорящих соотечественников. Мы жили в Нью-Джерси, а каждые несколько месяцев ездили к бабушке и дедушке на Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Кроме как с родными, по-русски я почти не общался», — рассказывал журналист в интервью порталу «Цех» в 2019 году.

Эван Гершкович приехал в РФ осенью 2017 году и стал корреспондентом The Moscow Times. Потом он работал в WSJ. Об этом сообщается на его персональном сайте. Эван также активно ведёт соцсети, освещает темы, связанные с Россией, Украиной и постсоветским пространством.

Один из знакомых журналиста заявил Telegram-каналу «Осторожно, новости», что семья Гершковича приехала в США из Одессы. По его словам, это «лояльные к нашей культуре люди, даже в нынешних условиях», а Эван — «совершенно влюбленный в Россию человек, его можно назвать русофилом».

«За шесть лет работы в РФ он значительно подтянул свой русский, он читал книги на русском и реально получал удовольствие от возможности здесь работать. Он точно не стал бы всем этим рисковать ради фото забора в Нижнем Тагиле. Тем более что он понимал, что находится на виду из-за своего американского гражданства», — заявил знакомый журналиста.

Фото: Страница Евана Гершковича Вконтакте Эван Гершкович

Гершкович стал первым в России журналистом, подозреваемым в шпионаже

Адвокат-правозащитник Евгений Смирнов заявил NEWS.ru, что Эван Гершкович оказался первым иностранным журналистом, ставшим в России фигурантом уголовного дела о шпионаже.

«Это первое известное дело о шпионаже, возбуждённое против журналиста в России. Ранее журналистов (Григорий Пасько и Иван Сафронов) преследовали только за госизмену», — пояснил адвокат.

Он добавил, что подробности дела Эвана Гершковича «неизвестны и будут таковыми до тех пор, пока в дело не войдет независимый адвокат».

В редакции WSJ заявили, что «глубоко обеспокоены безопасностью» задержанного на Урале сотрудника: «The Wall Street Journal категорически отвергает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего доверенного и преданного своему делу репортёра Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьёй».

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