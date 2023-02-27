Осужденного на 22 года журналиста Сафронова этапировали в колонию

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Иван Сафронов

Экс-советника главы «Роскосмоса» и бывшего корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, осужденного за госизмену на 22 года, этапировали в колонию строгого режима № 7 Красноярского края для отбывания наказания, сообщил ТАСС адвокат журналиста Дмитрий Катчев. По его словам, на условия содержания Сафронов не жалуется.

Сафронов доставлен в ИК-7 Красноярского края. Мы с коллегами навестили его там, — сказал защитник.

4 сентября прошлого года Мосгорсуд огласил приговор Сафронову на закрытом заседании. Журналиста приговорили к 22 годам лишения свободы и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. После задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года Сафронов более двух лет находился в московском СИЗО «Лефортово». Его подозревали в передаче гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину файлов, содержащих секретную информацию.

7 декабря Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным приговор, вынесенный Сафронову, тогда как сам журналист назвал приговор абсурдным. Впоследствии адвокат осужденного сообщил, что его подзащитный не планирует обращаться к президенту РФ Владимиру Путину с прошением о помиловании до кассационного рассмотрения жалобы на приговор.