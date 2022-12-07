Суд признал приговор Сафронову по делу о госизмене законным Суд признал приговор советнику главы «Роскосмоса» Сафронову по статье о госизмене законным

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным приговор в виде 22 лет лишения свободы, вынесенный Московским горсудом журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову по делу о государственной измене, сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда. В обвинительном заключении говорится о том, что подсудимый передал определенным лицам семь файлов с секретной информацией. Сафронов назвал выдвинутые против него обвинения в шпионаже абсурдом.

Приговор суда вступил в законную силу и подлежит исполнению. Осужденного отправят на место отбывания наказания.

Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — огласила решение судебная коллегия.

4 сентября Мосгорсуд огласил приговор Сафронову на закрытом заседании. Журналиста приговорили к 22 годам лишения свободы и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

После задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года Сафронов более двух лет находился в московском СИЗО «Лефортово». Его подозревали в передаче гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину файлов, содержащих секретную информацию.

Правозащитный проект «Поддержка политзэков. Мемориал» (правозащитный центр «Мемориал» внесен в список организаций, исполняющих функции иностранного агента) ранее признал журналиста политическим заключенным. Правозащитники заявили, что следствие так и не смогло доказать вину Сафронова.