Пригожин пошутил про собственный пыточный подвал и кладбище журналистов Пригожин пообещал поискать в своих казематах и на кладбище задержанного журналиста из США

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», пообещал поискать задержанного за шпионаж американского журналиста из Wall Street Journal Эвана Гершковича на собственном «кладбище». Так бизнесмен ответил на вопрос репортера издания The Daily Beast Дэна Ладден-Холла о его коллеге.

Если хотите, могу проверить пыточный подвал в своем доме – нет ли его там. Среди американских журналистов, которых я там десятками содержу, на первый взгляд, я его не видел. Могу, если хотите, на своем придомовом участке посмотреть также свежие могилы иностранных журналистов. Но, если не ошибаюсь, мы его тоже туда не захоранивали, — пошутил Пригожин.

Предприниматель также заявил, что не знает о задержании журналиста.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали в Екатеринбурге корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Журналиста подозревают в шпионаже со сбором сведений, составляющих гостайну. По данным ведомства, корреспондент WSJ занимался сбором информации о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В 2019 году журналист в интервью порталу «Цех» рассказал, что вырос в семье советских эмигрантов.