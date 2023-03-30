У подозреваемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича нашлись русские корни

Фото: Социальные сети

Эван Гершкович

У задержанного в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого ФСБ подозревает в «шпионаже в пользу американского правительства», имеются русские корни. Об этом ранее говорил сам Эван в интервью порталу «Цех» в 2019 году.

Гершкович, родившийся в 1991-м, вырос в семье советских эмигрантов.

Мои родители уехали из Советского Союза в США в 1979-м, и там, спустя 12 лет, родили меня. Иван для русских, Эван для моих англоговорящих соотечественников. Мы жили в Нью-Джерси, а каждые несколько месяцев ездили к бабушке и дедушке на Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Кроме как с родными, по-русски я почти не общался, — рассказывал Гершкович.

Он приехал в РФ осенью 2017 года и стал корреспондентом The Moscow Times. Затем Гершкович начал работать в WSJ, сообщается на его персональном сайте. Эван также активно ведет соцсети.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали в Екатеринбурге Гершковича при получении секретных сведений. Журналиста подозревают в шпионаже и сборе сведений, составляющих гостайну.

По информации ФСБ, корреспондент WSJ занимался сбором информации о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В отношении американца возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», добавили в ведомстве.