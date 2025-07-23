Перезагружаем фрикадельки: вместо фарша кладу горбушу! А какой тут соус...

Перезагружаем фрикадельки: вместо фарша кладу горбушу! А какой тут соус...

Фрикадельки из горбуши в сливочном соусе — это необычное и вкусное блюдо, которое удивит ваших близких. Нежная рыба в сочетании с ароматными специями и сливочным соусом создает идеальный баланс вкусов. Такие фрикадельки можно подавать как самостоятельное блюдо или с гарниром.

Ингредиенты:

филе горбуши — 500 г;

рис отварной — 150 г;

лук репчатый — 100 г;

крахмал — 2 ст. л.;

сливки — 2 ст.;

вода — 1 ст.;

масло сливочное — 100 г;

укроп — по вкусу;

соль, перец, прованские травы — по вкусу.

Приготовление:

Приготовьте фарш из рыбы, риса и лука. Сформируйте фрикадельки, запекайте 15–20 минут при 190 °C. Приготовьте соус из сливок, воды и специй. Залейте фрикадельки соусом, запекайте еще 15 минут. Подавайте горячими с зеленью.

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