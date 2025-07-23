Перезагружаем фрикадельки: вместо фарша кладу горбушу! А какой тут соус...

Фрикадельки из горбуши в сливочном соусе — это необычное и вкусное блюдо, которое удивит ваших близких. Нежная рыба в сочетании с ароматными специями и сливочным соусом создает идеальный баланс вкусов. Такие фрикадельки можно подавать как самостоятельное блюдо или с гарниром.
Ингредиенты:
- филе горбуши — 500 г;
- рис отварной — 150 г;
- лук репчатый — 100 г;
- крахмал — 2 ст. л.;
- сливки — 2 ст.;
- вода — 1 ст.;
- масло сливочное — 100 г;
- укроп — по вкусу;
- соль, перец, прованские травы — по вкусу.
Приготовление:
- Приготовьте фарш из рыбы, риса и лука.
- Сформируйте фрикадельки, запекайте 15–20 минут при 190 °C.
- Приготовьте соус из сливок, воды и специй.
- Залейте фрикадельки соусом, запекайте еще 15 минут.
- Подавайте горячими с зеленью.
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