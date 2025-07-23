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23 июля 2025 в 14:10

Перезагружаем фрикадельки: вместо фарша кладу горбушу! А какой тут соус...

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фрикадельки из горбуши в сливочном соусе — это необычное и вкусное блюдо, которое удивит ваших близких. Нежная рыба в сочетании с ароматными специями и сливочным соусом создает идеальный баланс вкусов. Такие фрикадельки можно подавать как самостоятельное блюдо или с гарниром.

Ингредиенты:

  • филе горбуши — 500 г;
  • рис отварной — 150 г;
  • лук репчатый — 100 г;
  • крахмал — 2 ст. л.;
  • сливки — 2 ст.;
  • вода — 1 ст.;
  • масло сливочное — 100 г;
  • укроп — по вкусу;
  • соль, перец, прованские травы — по вкусу.

Приготовление:

  1. Приготовьте фарш из рыбы, риса и лука.
  2. Сформируйте фрикадельки, запекайте 15–20 минут при 190 °C.
  3. Приготовьте соус из сливок, воды и специй.
  4. Залейте фрикадельки соусом, запекайте еще 15 минут.
  5. Подавайте горячими с зеленью.

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еда
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рыба
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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