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Переименовать колбасу в рамках декоммунизации потребовали на Украине

06:23, 19 октября 2020
Фото: Unsplash

Активисты из Харькова потребовали переименовать колбасу, которую выпускает местный мясокомбинат. Соответствующее обращение направлено в Украинский институт национальной памяти.

Мясное изделие носит название «Советская» («Радянська»). Институт получил обращение и направил в «Харьковский мясокомбинат» рекомендацию переименовать изделие. Однако прямого влияния на мясокомбинат сотрудники института оказывать не могут, сообщает Telegram-канал «Декомунiзацiя. Украина».

Закон о декоммунизации действует на Украине с 2015 года, в его рамках ведётся переименование объектов советского наследия.

Как писал NEWS.ru ранее, городская историко-топонимическая комиссия пришла к решению вернуть прежние названия проспекту Небесной Сотни и улице Инглези в Одессе, сообщил глава города Геннадий Труханов.

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