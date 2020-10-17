Переименовать колбасу в рамках декоммунизации потребовали на Украине

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Активисты из Харькова потребовали переименовать колбасу, которую выпускает местный мясокомбинат. Соответствующее обращение направлено в Украинский институт национальной памяти.

Мясное изделие носит название «Советская» («Радянська»). Институт получил обращение и направил в «Харьковский мясокомбинат» рекомендацию переименовать изделие. Однако прямого влияния на мясокомбинат сотрудники института оказывать не могут, сообщает Telegram-канал «Декомунiзацiя. Украина».

Закон о декоммунизации действует на Украине с 2015 года, в его рамках ведётся переименование объектов советского наследия.

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