Перечислены опасные для здоровья ингредиенты в еде быстрого приготовления Гастроэнтеролог Утюмова: еда быстрого приготовления содержит стабилизаторы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лапшу или картофель быстрого приготовления вредно употреблять на постоянной основе из-за содержащихся в них добавок, рассказала «Известиям» врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова. Она уточнила, что такие продукты можно есть не чаще одного раза в месяц. Медик пояснила, что, как правило, пакетики с быстрой едой включают в себя основу для бульона и приправу из специй, в которых содержатся стабилизаторы. Среди них, по словам врача, гуаровая камедь, которая может вызывать отеки.

Эксперт добавила, что еда быстрого приготовления содержит глутамат натрия. Это усилитель вкуса, безвредный в небольших количествах, но при частом употреблении способный вызывать тошноту, головную боль и рвоту.

Также в состав специй часто входит патока — это консервант, который является продуктом производства сахара. Частое употребление патоки провоцирует нарушение углеводного обмена, что впоследствии может привести к ожирению или сахарному диабету. Употребление таких продуктов один раз в месяц безопасно для здоровья, главное, не есть их на постоянной основе, так как это может навредить здоровью, — сказала Утюмова.

Кроме того, указала врач, еда быстрого приготовления содержит более 400 ккал на порцию, или одну пятую часть суточной нормы здорового человека. Постоянное употребление такого продукта может привести к избыточному весу. Также такая еда содержит мало клетчатки, необходимой для нормального пищеварения.

Ранее специалисты мурманского Роспотребнадзора предупредили, что злоупотребление фастфудом приводит к ожирению и метаболическому синдрому. В ведомстве подчеркнули, что чувство голода после такой еды наступает практически сразу. Это связано с большим количеством быстрых углеводов, которые только на некоторое время насыщают организм.