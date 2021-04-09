Перечень научных дисциплин России пополнился богословием

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В России теология стала научной дисциплиной. Соответствующий приказ опубликовало Министерство науки и высшего образования, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на Русскую православную церковь.

Согласно документу, теология теперь входит в новую номенклатуру научных специальностей страны.

Теология, или богословие, — это наука о религиозном учении. В отличие от религиоведения и философии она стремится обосновать и защитить вероучение о Боге.

Идею внести теологию в перечень научных дисциплин предложил патриарх Кирилл. Разработкой документа занимались 46 экспертных советов Высшей аттестационной комиссии, коллективы учёных и специалистов РАН, а также ведущие университеты и НИИ.

Ранее сообщалось, что в России будет создана единая электронная база учебно-методических материалов по теологии. Инициаторами каталога выступили ректор Российского исламского института (РИИ) Рафик Мухаметшин и ректор Бурятского государственного университета (БГУ) Николай Мошкин. Благодаря этой базе студенты, аспиранты и преподаватели смогут удалённо использовать уникальные возможности Научной библиотеки БГУ, созданной в рамках федерального проекта и не имеющей аналогов в Сибири и Забайкалье, писал NEWS.ru.