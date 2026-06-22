Перец, помидоры и чеснок — болгарский томатный соус лютеница: и на хлеб, и в пиццу, и в рагу

Перец, помидоры и чеснок — болгарский томатный соус лютеница: и на хлеб, и в пиццу, и в рагу

Беру болгарский перец, помидоры, чеснок и острый перец — и за 20 минут готовлю ароматную лютеницу без уваривания. Пропускаю все через мясорубку, добавляю соль, сахар и масло, перемешиваю и раскладываю по стерилизованным банкам. Никакого долгого томления, никакого риска пригорания — только свежий вкус, яркий цвет и сохраненные витамины.

Получается обалденная вкуснятина: густая ароматная заправка с легкой остринкой и приятной кислинкой — идеально к пасте, на пиццу, в супы или как соус к мясу. Зимой это настоящая палочка-выручалочка.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг болгарского перца (красного), 1 кг помидоров, 1 головка чеснока, 1–2 стручка острого перца (по вкусу), 1 ст. ложка соли (с горкой), 2 ст. ложки сахара, 100 мл подсолнечного масла (рафинированного). Перец очистите от семян, помидоры обдайте кипятком и снимите кожуру, чеснок очистите. Все овощи пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте соль, сахар и масло, тщательно перемешайте. Разложите по стерилизованным банкам, закройте крышками. Храните в холодильнике до 2 месяцев или заморозьте порционно. Перед подачей при желании добавьте свежий базилик или орегано.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту лютеницу без варки. Даже те, кто не любит острые соусы, оценили ее универсальность. Кстати, вместо острого перца можно добавить сладкую паприку — цвет станет еще ярче. Находка, а не рецепт!

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