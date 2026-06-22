Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 14:28

Перец, помидоры и чеснок — болгарский томатный соус лютеница: и на хлеб, и в пиццу, и в рагу

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру болгарский перец, помидоры, чеснок и острый перец — и за 20 минут готовлю ароматную лютеницу без уваривания. Пропускаю все через мясорубку, добавляю соль, сахар и масло, перемешиваю и раскладываю по стерилизованным банкам. Никакого долгого томления, никакого риска пригорания — только свежий вкус, яркий цвет и сохраненные витамины.

Получается обалденная вкуснятина: густая ароматная заправка с легкой остринкой и приятной кислинкой — идеально к пасте, на пиццу, в супы или как соус к мясу. Зимой это настоящая палочка-выручалочка.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг болгарского перца (красного), 1 кг помидоров, 1 головка чеснока, 1–2 стручка острого перца (по вкусу), 1 ст. ложка соли (с горкой), 2 ст. ложки сахара, 100 мл подсолнечного масла (рафинированного). Перец очистите от семян, помидоры обдайте кипятком и снимите кожуру, чеснок очистите. Все овощи пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте соль, сахар и масло, тщательно перемешайте. Разложите по стерилизованным банкам, закройте крышками. Храните в холодильнике до 2 месяцев или заморозьте порционно. Перед подачей при желании добавьте свежий базилик или орегано.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту лютеницу без варки. Даже те, кто не любит острые соусы, оценили ее универсальность. Кстати, вместо острого перца можно добавить сладкую паприку — цвет станет еще ярче. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Расхватали еще горячим: хлеб с яйцами — завтрак и перекус, который затмит пиццу
Общество
Расхватали еще горячим: хлеб с яйцами — завтрак и перекус, который затмит пиццу
Три рецепта малосольных огурцов: от классики до восточной сказки
Семья и жизнь
Три рецепта малосольных огурцов: от классики до восточной сказки
Забудьте о банках: 3 лучших рецепта малосольных огурцов в пакете
Семья и жизнь
Забудьте о банках: 3 лучших рецепта малосольных огурцов в пакете
Все лето собираю чесночные стрелки и готовлю ароматную пасту — зимой добавляю в любое блюдо, сохраняю вкус лета до весны
Общество
Все лето собираю чесночные стрелки и готовлю ароматную пасту — зимой добавляю в любое блюдо, сохраняю вкус лета до весны
Жителей Липецкой области призвали не беспокоиться о топливе
Регионы
Жителей Липецкой области призвали не беспокоиться о топливе
рецепты
домашние заготовки
заправки
перцы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответила, как не потерять дни отпуска из-за болезни
Мальчик из Кузбасса умер после теплового удара в запертом автомобиле
Мягкие сценарии дома: как текстиль сопровождает нас в течение дня
Экс-футболист объяснил неудачное выступление Бельгии на старте ЧМ-2026
«Лебединая песня»: Масалитин раскрыл, до какой стадии Египет дойдет на ЧМ
Центр космической связи «Дубна» оказался под ударом ВСУ
Появилась новая информация о пассажирах лайнера с хантавирусом
Политолог предположил, изменится ли отношение Британии к России в будущем
Новая российская ракета войдет в учебники
Раскрыты последствия удара ВСУ по Воронежу
Названы главные причины ссор офисных сотрудников в жару
Губернатор Воронежской области сообщил о введении режима ЧС после атаки ВСУ
Самодельная граната взорвалась в руках ребенка
В Госдуме предостерегли Зеленского от атаки на Белоруссию
Эколог объяснил, как утопленные самокаты влияют на окружающую среду
Путин провел переговоры с президентом Южной Осетии Гаглоевым
Более 80 дронов в Москве, тревога в Воронеже: как ВСУ атакуют РФ 22 июня
Политолог оценил потенциального преемника Стармера
В Госдуме прокомментировали решение Стармера уйти в отставку
Вице-президент США заявил об открытии Ормузского пролива для судоходства
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.